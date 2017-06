O Patronato São Luiz apresentou, nessa quinta-feira (8), aos alunos matriculados no Projeto Jovem Aprendiz, a palestra “Como conquistar a vida de seus sonhos”, ministrada pela coaching Elen Rezende.

O objetivo foi despertar nos alunos questões fundamentais, como a disciplina e o foco para o investimento em suas vidas profissionais.

“Foi uma grande aula, os alunos do projeto acompanharam com atenção cada palavra da palestrante e com certeza saíram bem motivados a conquistarem a vida que sempre sonharam”, comentou Nilce de Oliveira, coordenadora do curso Jovem Aprendiz.