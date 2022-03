A vice-prefeita de Formiga, Adriana Prado, esteve no Patronato São Luiz nessa segunda-feira (14) e, a convite da diretoria da entidade, conversou com os participantes do Programa Jovem Aprendiz.

Na ocasião, falou sobre o Mês da Mulher, sobre sua carreira profissional e sobre a atuação no Executivo formiguense.

Adriana foi recebida pelo presidente da entidade, Sérgio Rabello, que estava acompanhado da equipe que atua no Patronato e dos membros da coordenação do Programa.

Fonte: Decom