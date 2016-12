Alunos do Patronato São Luiz que participam do projeto de extensão do IFMG, “Programação? Porque não?”, apresentaram, na semana passada, o trabalho final da primeira etapa do projeto.

Idealizada pela professora Denise Ferreira Garcia Rezende com apoio do Patronato, o projeto tem como objetivo ensinar programação para crianças.

Os estudantes apresentaram as animações e joguinhos desenvolvidos nas aulas, utilizando a linguagem de programação Scratch.

O projeto de extensão, iniciado em setembro, terá duração de um ano e pretende atender 24 crianças entre 10 e 14 anos, dispostas a aprender a programar.

Foram montadas duas turmas e as aulas, ministradas pelos alunos, Flávia Fernandes Pereira, graduanda do curso de Ciência da Computação, e Pedro Henrique de Menezes, do curso técnico em Informática, acontecem duas vezes na semana no laboratório do Patronato São Luiz. Os mentores das crianças são orientados pela professora Denise Ferreira Garcia Rezende, coordenadora do projeto.