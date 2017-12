Redação Últimas Notícias

Alunos de karatê do projeto social Tatame do Bem e do projeto Lutando e Educando da academia Samurai de Córrego Fundo participaram no sábado (2) do exame de troca de faixas.

As aulas de karatê são ministradas por Modesto Francisco da Silva, faixa preta 4º grau. O profissional que tem um vasto currículo nas artes marciais e pratica karatê desde 1990 é o responsável pelo ensinamento da arte nos dois projetos sociais.

Em Formiga, as aulas são oferecidas para os alunos da unidade Novo Horizonte do Tatame do Bem nas segundas e quartas-feiras. Para alunos com idade entre 6 e 14 anos, das 18h30 às 19h30. Para alunos acima de 14, das 19h30 às 20h30.

Já em Córrego Fundo as aulas são oferecidas as terças, quintas e sextas-feiras.

As aulas são gratuitas e abertas a pessoas de todas as idades.

Os benefícios do karatê

O karatê oferece vários benefícios para o corpo, mente e espírito. Fisicamente, o karatê é bom para o coração, fortalece ossos e músculos, cria resistência, desenvolve coordenação motora e visual, e torna o organismo menos suscetível a ferimentos e doenças.

Mentalmente, o karatê ajuda a desenvolver paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como a concentração e foco.