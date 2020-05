A Fundação Educacional de Formiga-MG – Fuom divulgou nesta sexta-feira (8), que concederá desconto de 15% para os alunos nas mensalidades de maio do Centro Universitário de Formiga (Resolução 9) e do Colégio UNIFOR – Unidades I e II (Resolução 10).

As normas extraordinárias consideram a deliberação do Conselho Superior de Normas e Diretrizes, em reunião do dia 04/05/2020, a pandemia do coronavírus, a declaração de calamidade pública, além de outros fatores.

Todos os discentes, extraordinariamente, terão desconto na mensalidade escolar de maio de 2020, no percentual de 15%, desde que o pagamento seja efetuado, impreterivelmente, até o dia 31 de maio de 2020.

Na hipótese de o aluno usufruir de outros descontos, o benefício ora concedido terá como base de cálculo o valor líquido a pagar (valor da mensalidade deduzido dos demais descontos). O desconto mencionado, em hipótese alguma, poderá ultrapassar 100% (cem por cento) da mensalidade, não sendo devida qualquer devolução.