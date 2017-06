Cerca de cinquenta alunos de várias graduações do Unifor-MG participaram da campanha “Alunos do Bem”. Eles estiveram na Fundação Hemominas, em Divinópolis, para doação de sangue e para o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). O grupo foi acompanhado pela professora Natália Carolina Duarte de Medeiros.

A campanha foi desenvolvida por um grupo de estudantes do 5º período do curso superior de Tecnologia em Marketing, na disciplina “Marketing Social e Responsabilidade Social”.

A professora. Natália ressaltou que é a terceira vez que o projeto é realizado e os resultados positivos sempre surpreendem. Ela disse que o empenho dos discentes é fundamental para isso. “O sucesso mostra que nossos alunos estão preparados para a profissão e, mais ainda, dispostos a atuarem na esfera da responsabilidade social e do amor ao próximo”, reforçou.

Nessa edição, participaram estudantes de variadas graduações, dentre elas: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Química, Educação Física, Estética, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Marketing e Pedagogia.

Experiência

Guilherme Henrique de Melo Albanez, do 5º período de Marketing, falou que foi uma experiência maravilhosa. “A sensação de saber que você está ajudando alguém é gratificante. É uma maneira de unirmos o lado profissional e o pessoal e, assim, influenciarmos mais pessoas a fazerem o bem”, comentou.

Já Paloma Alegório Silva, do 5º período de Administração, viu no projeto uma oportunidade e um incentivo. “Foi uma experiência única! Superou todos os meus medos e minhas expectativas. Com certeza, o Hemominas ganhou uma doadora fiel!”, enfatizou.

A Profa. Dra. Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira explicou que o projeto foi idealizado em 2015 e, desde então, percebe o envolvimento de todos os discentes do Centro Universitário. Ela explicou que o pessoal do Hemominas tem um problema sério durante o ano em manter os estoques, mas o objetivo é poder contar com o apoio dos acadêmicos do Unifor-MG.

“Parabéns, ‘Alunos do Bem’, por fazerem a diferença! A cada ano, aumenta o número de participantes, tornando a Campanha um sucesso. Faça a sua parte e ajude a salvar vidas!”, afirmou.

Cidadãos de Formiga podem ajudar. Para doar sangue, o interessado deve ter entre 18 e 65 anos de idade, apresentar documento de identificação com foto, não ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a coleta, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.