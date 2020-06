Alunos do 5º e 7º períodos de Administração participaram, na noite de quarta-feira passada (17), de uma videoconferência sobre Certificação Digital. O Diretor Geral da Certificaminas (AC), Wanderley Castro, apresentou aos acadêmicos os processos de Certificação Digital para empresas e pessoas físicas.

Foram discutidas as tendências para aplicação da Certificação Digital nas diversas relações de trabalho profissionais, governamentais, contratos de compra e venda, locações e as possibilidades do setor tecnológico. O Coordenador de Suporte da AC, Luis Henrique de Souza, mostrou a recente Certificação Digital em NUVEM (BirdD), que facilita a vida dos cidadãos e gera a redução de custos para as empresas.

A iniciativa da videoconferência foi do Prof. Me. Gustavo Tatagiba. Ele afirmou que a AC é uma das maiores empresas de Certificação Digital do Brasil e gera em Formiga setenta empregos diretos. O docente ressaltou que, mais uma vez, cada discente assimilou conhecimentos estratégicos para melhor aplicar em seu trabalho e se tornar agente de mudança.

“Esse é o futuro, e nós, aqui no Centro Universitário de Formiga, estamos nessa direção. Agradeço o apoio do UNIFOR-MG e a dedicação de meus alunos nesses tempos tão árduos. Com esse espírito de cooperativismo profissional, demonstrado pelo Diretor Wanderley Castro, poderemos juntos construir um futuro melhor para nossa cidade e região”.