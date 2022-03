Discentes dos cursos presenciais e do Ensino a Distância realizaram atividades no sábado (5) durante o “Mulheres em Ação”. As ações comprovam a viabilidade da participação dos alunos do EAD em eventos apoiados pelo Unifor-MG, unindo teoria e prática.

A programação foi uma iniciativa da Prefeitura de Formiga, em parceria com o Centro Universitário. Os trabalhos na rua Barão de Piumhi envolveram ainda técnicos e professores, coordenadores de curso, representantes da Reitoria e do Ensino A Distância. O prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado também estiveram no local.

O público teve acesso a serviços, tais como: tempo de sangria, recreação, esfoliação da pele e orientações sobre cuidados, aferição da pressão arterial, orientações ergonômicas, atividades lúdicas para crianças.

Houve também Treinamento Funcional, Muay Thay, apresentação da Escola Municipal de Música Eunésimo Lima (Emmel), Aula de Dança Livre, Apresentação de Capoeira, Apresentação das alunas de Canto da Escola Municipal de Artes Mastro Zezinho (Emart).