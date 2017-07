A cerimônia de colação de grau dos cursos de estética e marketing do Unifor-MG foi realizada na sexta-feira (7).

O evento ocorreu na Praça de Alimentação, do Prédio 1, e contou com a presença de representantes do Centro Universitário, de familiares, de amigos e de convidados dos formandos.

A solenidade foi presidida pelo reitor, Marco Antonio de Sousa Leão, que agradeceu pela presença de todos e parabenizou os acadêmicos pela conquista, desejando-lhes muito sucesso na vida profissional.

A mesa foi composta pelo reitor, pela diretora geral de ensino Inêidina Sobreira, pela Diretora de Planejamento e Finanças Adriana Alves Silva e pelas coordenadoras dos cursos Maria das Graças Oliveira (estética) e Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira (marketing).

Em todas as solenidades de colação de grau, os cursos homenageiam, com uma medalha, os alunos que se destacaram pelo rendimento escolar e pela dedicação durante a realização de seus cursos. Desta vez, os formandos Isamara Renata de Almeida (estética) e Welerson de Andrade Cunha (marketing) foram os alunos agraciados e receberam a homenagem.