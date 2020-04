Desde segunda-feira (13), a Apae Formiga está levando presentes em comemoração à Pascoa até as residências de seus mais de 160 alunos e usuários.

Os kits contendo ovos, chocolates e guloseimas foram doados pelas Americanas Express e estão sendo entregues gradativamente por membros da equipe da entidade seguindo as recomendações de proteção contra o coronavírus.

Uma escala de entrega foi organizada para que não haja nenhum tipo de agrupamento na sede da associação e nem nas residências. O uso de máscaras de proteção respiratória e álcool em gel também fazem parte da ação. Cada colaborador visita cerca de 10 pessoas com deficiência apoiadas pela Apae e a entidade deve entregar todos os kits até nesta quinta-feira (16).

“Esse presente das Americanas não podia vir em melhor hora. Nossos alunos e usuários com certeza estão com mais dificuldade de compreender o que estamos vivendo e as festividades da Páscoa sempre foram esperadas por eles com muita expectativa. Por isso foi um presente também para nós, pois tivemos a chance de voltar a revê-los com a alegria no rosto. Precisamos agradecer a generosidade da empresa e ressaltar o quanto a comunidade é importante na vida da Apae”, disse Sandra Mara Rios Ferreira, que acompanhou uma das visitas.