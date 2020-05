O Tatame do Bem recebeu, nesta semana, do grupo Covida, 200 máscaras que serão utilizadas por alunos e voluntários da unidade 4 do projeto, localizada no bairro Geraldo Veloso.

As máscaras são elementos essenciais para que o projeto possa receber os alunos, uma vez por semana, servindo alimentação e fortalecendo os vínculos com a comunidade e os princípios do Tatame do Bem.

O Covida é um grupo de amigos de Formiga que se reuniu com o propósito de amenizar as consequências da crise causada pela Covid-19, para ajudar principalmente as pessoas mais vulneráveis da cidade a passarem por este período.

A partir da doação de tecidos e do trabalho voluntário de costureiras (os), confeccionam máscaras caseiras, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, para que sejam doadas às pessoas carentes ou trocadas por alimentos.