A Olimpíada do Novo Mais Educação foi realizada entre segunda e quarta-feira (10 e 12). A competição foi organizada pela Prefeitura através do Departamento de Esportes Educacionais da Secretaria Municipal Educação.

Participaram da Olimpíada cerca de 60 alunos/atletas, das seguintes escolas municipais: Angelita Gomes Pereira, Caic, Cemei, Pio XII, Benedita G. Leite, Lídia Braga, Célia de Melo e Arlindo de Melo. A competição teve disputas nas seguintes modalidades: atletismo, xadrez e jogos de raciocínio lógico.

A competição de atletismo ocorreu na pista do Unifor-MG, no dia 10 de julho, e as demais modalidades na Secretaria Municipal de Educação, nos dias 11 e 12. A cerimônia de premiação ocorrerá em agosto.

Vencedores da Olimpíada

ATLETISMO

1º, 2º e 3º ano – 50 Metros Masculino

1º Lugar – Wesley Francisco Amorim – E.M. Lídia Braga

2º Lugar – Pedro Henrique A. Rocha – E.M. Pio XII

3º Lugar – Rian Rodrigo Paiva – E.M. Benedita Gomide Leite

1º, 2º e 3º ano – 50 Metros Feminino

1º Lugar – Luana Carla da Silva – E.M. Benedita Gomide Leite

2º Lugar – Loren Stefany Silva – E.M. Pio XII

3º Lugar – Ana Luísa S. Bueno – E.M. Pio XII

4º e 5º ano – 75 Metros Masculino

1º Lugar – Brayan Alves P. da Silva – E.M. Cemei

2º Lugar – Lucas Gonzaga Silva – E.M. Lídia Braga

3º Lugar – Windson Orlando n. Basílio E.M. Lídia Braga

4º e 5º ano – 75 Metros Feminino

1º Lugar – Maria Luísa A. dos Reis – E.M. Lídia Braga

2º Lugar – Emilly Thayla S. Santos – E.M. Benedita G. Leite

3º Lugar – Rúbia Florência de Faria – E.M. Pio XII

Salto em Distância Masculino

1º Lugar – Daniel de Oliveira Alves – E.M. Angelita G. Pereira

2º Lugar – Thiago de Oliveira Alves – E.M. Angelita G. Pereira

3º Lugar – Samuel Carvalho Garcia – E.M. Pio XII

Salto em Distância Feminino

1º Lugar – Maria Luiza Araújo Reis – E.M. Lídia Braga

2º Lugar – Andrelly Magalhaes da Silva – E.M. Angelita G. Pereira

3º Lugar – Rubia Florência de Faria – E.M. Pio XII

XADREZ

1º, 2º e 3º ano – Xadrez Masculino

1º Lugar – Miguel Coutinho Silva – E.M. Cemei

2º Lugar – Pedro Dias Barbosa – E.M. Cemei

3º Lugar – Kauan Silva Barbosa – E.M. Cemei

1º, 2º e 3º ano – Xadrez Feminino

1º Lugar – Maria Luiza Pereira – E.M. Cemei

2º Lugar – Sophia Cunha Lisboa – E.M. Cemei

3º Lugar – Ana Clara Soares – E.M. Célia de Melo

4º e 5º ano – Xadrez Masculino

1º Lugar – Samuel R. Teodoro – E.M. Cemei

2º Lugar – Rafael Oliveira Batista – E.M. Cemei

3º Lugar – Arthur Gonçalves Silva – E.M. Célia de Melo

4º e 5º ano – Xadrez Feminino

1º Lugar – Nicole Alves – E.M. Cemei

2º Lugar – Ellen Dias Miranda – E.M. Cemei

3º Lugar – Julia Paiva – E.M. Célia de Melo

JOGOS DE RACIOCÍNIO LÓGICOS

1º e 2º anos – Damas Chinesas

1º Lugar – Gabriel Henrique Fernandes – E.M. Cemei

2º Lugar – Ruan Crysthian Gomes – E. M. Célia de Melo

3º Lugar – Sebastião Augusto de Oliveira – E.M. Lídia Braga

1º e 2º anos – Submarinos

1º Lugar – Igor Augusto Carvalho – E.M. Pio XII

2º Lugar – Isabely Cristina de Almeida – E.M. Angelita Gomes Pereira

3º Lugar – Isabely Vitória Machado – E.M. Lídia Braga

1º e 2º anos – Dominó

1º Lugar – Laura de Paula – E.M. Lídia Braga

2º Lugar – Davi Luca Silva – E.M. Benedita G. Leite

3º Lugar – Victor Hugo Florêncio – E.M. Célia de Melo

3º, 4º e 5º anos – 4 em Linhas

1º Lugar – Emily Oliveira Silva – E.M. Cemei

2º Lugar – Maria Eduarda Terra – E.M. Benedita G. Leite

3º Lugar – Thiago Leão Mendonça – E.M. Lídia Braga

1º e 2º anos – Bloqueio

1º Lugar – Elen Dias Miranda – E.M. Cemei

2º Lugar – Heloa Vitória Vieira – E.M. Lídia Braga

3º Lugar – Kaua José de Faria – E.M. Angelita Gomes Pereira

1º e 2º anos – Ratinhos

1º Lugar – Diogo Rodrigo de Souza – E.M. Cemei

2º Lugar – Richard de Pablo da Silva – E.M. Benedita Gomide Leite

3º Lugar – Carlos Eduardo Leal – E.M. Caic

O Novo Mais Educação

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

Em 2017, o Programa foi implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional, mediante a complementação da carga horária em 5 ou 15 horas semanais no contra turno escolar.