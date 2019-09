A Secretaria de Educação e Esportes divulgou a relação dos alunos selecionados para representar Formiga na fase estadual da Olímpiada de Língua Portuguesa.

A Comissão Julgadora Municipal da Olimpíada avaliou diversos textos produzidos por alunos das escolas da Rede Municipal de Educação. As produções textuais foram divididas em três categorias: poema, memórias literárias e crônica. Um texto de cada gênero foi escolhido para participar da próxima etapa da competição.

A olimpíada

A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país. É uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). A Olimpíada integra as ações desenvolvidas pelo Programa “Escrevendo o Futuro”.

O tema escolhido para as produções é “O lugar onde vivo”, que propicia aos alunos estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania. Esta é a sexta edição do concurso.

Alunos e textos selecionados

• Categoria: Poema

Aluna: Izamara Keila do Couto

Escola: E.M. José Honorato de Castro

Título: “Minha cidade”

• Categoria: Memórias literárias

Aluna: Adrielle Vieira de Oliveira

Escola: E.M. CAIC

Título: “Doces Memórias”

• Categoria: Crônica

Aluno: Adriano José Ribeiro Júnior

Escola: E.M. Arlindo de Mello

Título: “Um verdadeiro espetáculo”

Imprimir