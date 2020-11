Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na tarde desta sexta-feira (6).

Em Formiga, formam confirmados mais seis casos de Covid-19, totalizando 912 casos. 829 pessoas já estão curadas.

Em relação a distribuição geográfica, o bairro Alvorada foi o que mais registrou casos da doença: 90 até o momento. Água Vermelha tem 81 casos e o Centro aparece em seguida, com 80 casos.

Já os bairros com menos casos são: Vargem Grande com 11 e Cidade Nova com 14.