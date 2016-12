Da Redação

A Associação de Moradores e Amigos dos bairros Ouro Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e Ouro Branco (Amab) realizou neste domingo (18), a 6ª edição do Natal Solidário.

O evento, que reuniu centenas de pessoas de todas as idades, ocorreu durante toda a manhã no bairro Rosa Mística. Foram oferecidas várias atividades para as crianças como brincadeiras, cachorro quente, refrigerantes, algodão doce, pipoca, pula-pula, chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos.

Para os adultos, foram oferecidos serviços de saúde como aferição de pressão e glicose. O Natal Solidário contou, mais uma vez, com a parceria de membros do Missão Dehoniana Juvenil (MDJ).

“Para nós, dá associação, é uma alegria e satisfação fazer esse evento todos os anos, que já se tornou tradição na nossa comunidade, ver a alegria das crianças não tem preço. Agradeço a todos os colaboradores e parceiros”, comentou o presidente da associação, Marcelo Fernandes.