Estão abertas as inscrições para o programa de Trainee Supply 2018 da Cervejaria Ambev. O salário inicial é de R$6.100 e as inscrições podem ser feitas pelo site da Ambev.

O número de vagas não foi divulgado, mas a empresa informou que o foco do programa é nos profissionais de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação e biotecnologia. Mas os interessados de outros cursos também podem ser inscrever, basta ter formação superior concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente, disponibilidade para morar fora de Minas Gerais e gostar de empreender.

As etapas de seleção serão realizadas até julho e incluem testes online de inglês, perfil e raciocínio lógico e apresentação de uma análise de “case“, também online. A seguir, começam as etapas presenciais, com entrevistas feitas em todo o país.

Os aprovados participam ainda de um painel de negócios e desenvolvem outro “case“, dessa vez em equipe. Depois, está programada uma rodada de entrevistas com os vice-presidentes e o presidente da cervejaria. E em agosto, os selecionados serão admitidos como funcionários.

Treinamento

Os novos profissionais vão passar por um amplo treinamento com duração de 10 meses pelas diferentes áreas que compõem o processo produtivo da cerveja, incluindo corporativo e vendas.

No período de treinamento, os jovens transitam por diferentes áreas com o objetivo de aprender sobre as fases de produção da cerveja. “O Programa de Trainee Supply é a principal porta de entrada para os futuros líderes das nossas cervejarias. Nele, os participantes realizam uma imersão no universo cervejeiro da Ambev, onde poderão identificar com qual das etapas possuem maior afinidade para então focar a sua atuação no futuro. Com isso, o programa é capaz de formar profissionais envolvidos e comprometidos com a produção das nossas cervejas”, comenta Fabíola Higashi Overrath, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev.

A empresa

A empresa brasileira Ambev tem sede em São Paulo e está presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas trabalham na cervejaria, dona das marcas Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem e a água mineral AMA.

