Quatro pessoas ficaram feridas depois que a ambulância em que elas estavam capotou e bateu em uma árvore na rodovia MG-176, entre Luz e Dores do Indaiá, nessa quarta-feira (1º).

Segundo a Policia Militar Rodoviária (PMR), o motorista contou que chovia no momento do acidente e perdeu o controle da direção com a pista molhada.

Na ambulância estavam os quatro pacientes que voltavam de tratamentos em Divinópolis. Todos os ocupantes da ambulância e o motorista usavam cinto de segurança. Eles tiveram ferimentos leves, foram levados para uma unidade de saúde de Dores do Indaiá, onde foram atendidos e, em seguida, liberados.