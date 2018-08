A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Formiga se envolveu em acidente na tarde desta sexta-feira (3), na BR-354, local conhecido como ‘Curva da Morte’.

O condutor de uma carreta que seguia pela rodovia perdeu o controle da direção, o veículo ficou atravessado ocupando as duas vias e, em seguida, bateu na ambulância. Nenhum socorrista do Samu se feriu. O motorista da carreta fugiu do local.

A ambulância seguia de Formiga para uma transferência inter-hospitalar em Arcos. Apenas a equipe estava na unidade. Outra viatura do Samu foi empenhada para buscar o paciente em Arcos e levá-lo para o CTI em Formiga.