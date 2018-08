Redação Últimas Notícias

Os comerciantes ambulantes de Formiga terão um prazo de 50 dias para regularização a situação junto à Prefeitura.

A decisão foi tomada em solicitação a um pedido dos profissionais, na tarde dessa quarta-feira (1°), em reunião realizada entre os representantes dos ambulantes e os vereadores Marcelo Fernandes/PCdoB, Joice Alvarenga/PT, Flávio Martins/PSC, Flávio Couto/PSC e Cabo Cunha/PMN.

Os vendedores ambulantes alegaram que precisavam de um prazo maior para juntar a documentação necessária para solicitar o alvará junto ao Executivo. Atendendo ao pedido dos profissionais, os edis entraram em contato com o prefeito Eugênio Vilela que concedeu um prazo maior.

Também participaram do encontro, os proprietários de trailers localizados às margens do rio Formiga. Para eles, os vereadores conseguiram que fosse agendada uma reunião no gabinete do prefeito para discutir a situação da classe.

A fiscalização atende à Lei Municipal 5.212, de 30 de outubro de 2017, que regulamenta a atividade na cidade.