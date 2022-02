A indicação de leitura para esta semana é a obra “Ame o que é seu”. O projeto “No Meio do caminho tem um Livro” é idealizado pelas bibliotecas públicas de Formiga.

Escrito pela autora Emily Giffin, o livro relata a história de Ellen uma jovem fotógrafa, bem-sucedida, que mora em Nova York e tem problemas com toc (transtorno obsessivo compulsivo), ela tem mania de controlar tudo, perdeu sua mãe muito cedo só mantem contato com sua irmã Suzane, que mora do outro lado da cidade.

Ellen é casada com um advogado bem-sucedido, carinhoso, irmão de sua melhor amiga Margot. Apesar de levar uma vida tranquila ao lado de Andy, tudo muda em sua vida ao reencontrar por acaso seu ex-namorado Leo, despertando assim sentimentos não resolvidos.

Léo oferece um serviço a Ellen em Los Angeles para entrevistar e fotografar um de seus cantores favoritos, ao aceitar combinam se encontrar. Andy e sua melhor amiga e cunhada não ficam sabendo da viagem e do reencontro com seu ex. Até que um dia Margot descobre essa viagem a questiona.