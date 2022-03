A foice da morte, que circula no planeta desde o início da pandemia, estendeu seu arco nos últimos dias, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Que iniciou uma guerra desvairada, mobilizando gigantesco comboio de tanques, aviões de transporte balístico, navios com mísseis, 200 mil soldados, sob um grave alerta de forças nucleares.

O autor dessa terrível façanha é um ex-agente da temível KGB, centro de espionagem nos tempos da União Soviética, o todo poderoso Vladimir Putin, cuja ambição ultrapassa a meta de resgatar a URSS, para se transformar no czar da terceira década do século XXI. E, assim, restabelecer o antigo conceito da potência mundial.

Vaidoso e conhecedor dos mecanismos de poder, mexeu na Constituição para permanecer uma eternidade no centro das decisões, sendo o mais longevo de todos os líderes do território russo desde os tempos de Joseph Stalin, falecido em 1953. Putin, de 69 anos, pode sentar-se no trono do Kremlin até 2036, mesmo que seu mandato se encerre em 2024.

Seja qual for o resultado da guerra, cujo objetivo é voltar a anexar a Ucrânia à Rússia e evitar que aquele país ingresse na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Putin sairá como vilão. Pois emerge como invasor, interferindo na soberania de uma Nação, valendo-se de divisões internas, como a que abriga os separatistas pro-Rússia de Donetsk e Luhansk, os territórios, na região de Donbass, que Putin reconhece como independentes.