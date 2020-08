O América anunciou o novo coordenador técnico para o departamento de futebol feminino. Eliney Melo, de 53 anos, trabalhará próximo à comissão técnica e às atletas do clube.

“Estou muito feliz em fazer parte de um time de excelência e com uma comissão técnica formada por pessoas extremamente capacitadas. Estou abraçando com muita alegria esse novo desafio”, disse.

A contratação do profissional faz parte do processo de reestruturação do futebol feminino do Coelho. Ele será responsável por implementar o conteúdo metodológico do clube.

Eliney é graduado em educação Física pela UFMG e pós-graduado em Treinamento Desportivo. Ele ainda tem mestrado e doutorado em Ciências do Treinamento Esportivo.