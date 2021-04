Além de Keké e Daniel Amorim, ambos do Tombense, que lideram a lista de artilharia do Campeonato Mineiro com seis e cinco gols, respectivamente, os três times da capital entram nas semifinais da competição, a partir deste final de semana, também contando com concorrentes ao posto de goleador do Módulo I.

A maior ameaça à dupla de Tombos neste momento é Rodolfo, do América, com cinco gols, que busca um feito inédito neste século, pois nos títulos de 2001 e 2016, o Coelho não teve o artilheiro do Módulo I.

A última vez que isso aconteceu foi em 1993, quando os americanos levantaram a taça e ainda tiveram Hamilton, autor de dez gols, como goleador do Campeonato Mineiro.

A partir de 2001, apenas duas vezes o América teve o artilheiro do Estadual, com Fábio Júnior, autor de 13 gols, em 2011, e Aylon, com seis, em 2018, sendo que Ricardo Oliveira, do Atlético, alcançou a mesma marca.