Uma vitória para dar um bom cartão de visitas ao novo comandante. Esse foi o valor do triunfo do América, por 3 a 0, sobre o Uberlândia, dois gols do estreante Alê e outro de Ademir.

O jogo deste sábado (1º), colocou o Coelho no topo da tabela, junto a Atlético e URT, que também somam sete pontos no Campeonato Mineiro. Cabe lembrar que a equipe tem um jogo a menos.

Atuando com o atento olhar de Lisca, técnico contratado no fim da semana para substituir Felipe Conceição, que deixou o clube para assumir o Red Bull Bragantino, o Coelho fez valer o mando de campo e despachou a equipe do Triângulo Mineiro. O rival, que demitiu o técnico Felipe Surian após dois jogos, fica com apenas um ponto conquistado até o momento.

Na próxima partida (5), o América volta a campo para duplo debute. Na estreia oficial de Lisca e do time na Copa do Brasil, enfrentará o Santos, do Amapá. Domingo (9), será a vez de encarar o Cruzeiro, novamente pelo Mineiro. A partida está marcada para às 16h e será disputada no Mineirão.