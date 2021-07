América e Atlético fazem neste sábado (10) o clássico mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no Independência, com mando de campo do Coelho. O confronto tem um enorme tabu a favor do Galo. Desde 2000, o América não vence o Atlético em partidas pelo torneio nacional.

Após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Fortaleza, o América quer voltar aos trilhos e se recuperar no Brasileirão. O time ocupa a 15° posição, com nove pontos, a dois da zona de rebaixamento. A principal preocupação do técnico Vagner Mancini é com a defesa americana, que vinha sendo sólida com o ex-treinador Lisca. É provável que o Mancini faça mudanças.

Já o Galo vem de três vitórias consecutivas, ocupando a quarta colocação com 19 pontos. O técnico Cuca disse que não vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mas pode ser que ele não entre com força máxima no clássico, já que na terça-feira o Galo enfrenta o Boca Juniors, na Argentina, pelas oitavas da Libertadores.

O jogo marca também um tabu a favor do Atlético. Desde o ano 2000, que o América não vence o Galo pelo Brasileiro. Naquele ano, o Coelho venceu por 1 a 0 com um gol de Wellington Paulo.



América x Atlético

América: Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Juninho (Marcelo Toscano); Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini

Atlético: Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô (Junior Alonso); Allan, Tchê Tchê e Zaracho, Hyoran, Savarino e Hulk. Técnico: Cuca

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 10 de julho de 2021, sábado, às 19h

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Fonte: Itatiaia