Em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o América arrancou um ponto fora de casa ao empatar por 0 a 0 com o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada. O Coelho fez um bom jogo e desperdiçou algumas boas chances até de sair com a vitória.

Na melhor oportunidade do time alviverde na partida, Rodolfo mandou para fora, aos 39 minutos do segundo tempo. Após contra-ataque, Patric cruzou da direita e o goleiro Tiago Volpi espalmou mal. No rebote, o atacante americano chegou cabeceando com o gol vazio, mas errou o alvo.

Apesar de desperdiçar a chance de vencer o jogo, o América deixou a zona de rebaixamento após 12 rodadas seguidas. O Coelho subiu para o 17º lugar, com 23 pontos, mesma pontuação do Juventude. No entanto, a equipe mineira está à frente dos gaúchos no saldo de gols: -5 contra -7.

Já o São Paulo ganhou três posições na tabela e assumiu o 12º lugar, com 26 pontos.