O América encara a Ponte Preta nesta terça-feira (22), às 21h30, no Independência, no jogo de volta pela quarta fase da Copa do Brasil, buscando retorno financeiro, pois quem se classificar garante uma cota de R$ 2,6 milhões, mas também histórico, pois no formato atual, usado desde 2013, pela primeira vez ele pode chegar às oitavas de final, próxima etapa da competição.

Disputar as oitavas de final da Copa do Brasil não é algo inédito para o América. O clube já participou da fase em 1998, quando foi eliminado pelo Sport, e em 2018, quando caiu diante do Palmeiras.

Mas a última participação, há dois anos, aconteceu porque o Coelho já entrou na competição nas oitavas, como campeão da Série B do ano anterior.

Nas seis edições, com a fórmula atual, que disputou desde a primeira fase (2013 a 2017 e 2019), como acontece em 2020, o máximo que o América tinha alcançado era a terceira fase, em 2013, quando foi eliminado pelo Internacional.