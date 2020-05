Com a reexibição da partida do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 1997, no próximo domingo, às 11h, no canal SporTV, o América anunciou a venda do ingresso digital. O torcedor pode comprar o item por R$ 10 e receber um bilhete nominal e numerado do jogo que marcou conquista do Coelho diante do Vila Nova-GO, com vitória por 1 a 0, no Independência.

Com a venda do ingresso digital, 10% da arrecadação será revertida pelo América em cestas básicas e kits de higiene para famílias afetadas pelo coronavírus. As doações serão feitas por meio da Sociedade São Vicente de Paulo.

O valor do ingresso digital também poderá ser utilizado como desconto na compra de bilhetes para um dos jogos do América no Independência na retomada das competições do futebol brasileiro. Para o sócio Onda Verde, o bilhete será aplicado como desconto na próxima renovação de plano.

A venda do ingresso digital é pelo site da Ticket Hub.