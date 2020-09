América e Cruzeiro entram em campo neste sábado (19), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tentando subir na tabela de classificação. A diferença é que o Coelho já pode alcançar seu objetivo principal na competição. Já a Raposa, mesmo com mais três pontos, ainda estará distante dele.

Integrante do G-4, grupo que garante vaga na Série A do ano que vem, o time do técnico Lisca tem a chance de assumir a liderança neste sábado.

Para isso, precisa vencer o Figueirense, neste sábado, às 16h30, no Independência, por pelo menos três gols de diferença, para superar o líder Paraná nos critérios de desempate.

O Coelho terá de contar ainda com, pelo menos, empates de Cuiabá, que recebe o Oeste, neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, e da Ponte Preta, que às 19h encara o Operário-PR, no Moisés Lucarelli, em Campinas.