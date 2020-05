A América Latina e o Caribe registraram mais de 500 mil de casos da Covid-19 neste domingo (17), segundo balanço da agência de notícias France Presse feito com dados oficiais. O Brasil é o país mais afetado, com quase metade dessas infecções provocadas pelo novo coronavírus. A doença já matou mais de 28,4 mil pessoas nessa região.

A Espanha registrou o menor índice de mortes diárias por Covid-19 desde 16 de março. Foram registradas nas últimas 24 horas 87 óbitos, fazendo com que o número total de mortes pelo novo coronavírus supere a marca de 27,6 mil.

A Rússia registrou menos de 10 mil novos casos de pessoas infectadas com coronavírus, pela terceira vez nesta semana. Porém, estabelecer uma curva descendente da pandemia com os números flutuantes de maio ainda é considerado prematuro. O país tem o segundo maior número de infectados no mundo, com 281.752. Críticos do governo consideram, porém, que há subnotificação de mortes, que já passam de 2,6 mil.

Na China, houve o registro de cinco novos casos – número menor do que os oito contabilizados no dia anterior. A Comissão Nacional de Saúde (NHC) informou que três dos cinco novos casos ocorreram por transmissão local, o que coloca o país em alerta para uma segunda onda de transmissão do coronavírus.