Depois de duas vitórias, o América voltou a tropeçar no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe não conseguiu usar o mando de campo como um trunfo e empatou com o Atlético-GO, por 0 a 0, no Independência.

Embora o empate em casa possa ser considerado frustrante, o América se aproximou de alcançar o principal objetivo no Campeonato Brasileiro. A equipe atingiu 45 pontos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a chance de rebaixamento para a Série B com essa pontuação é de 10,2%.

Ainda restam cinco rodadas para o Coelho eliminar qualquer possibilidade de queda para a Segunda Divisão e ainda confirmar uma vaga em competições sul-americanas. O time segue na nona colocação.

O Brasileirão dá seis vagas para a Copa Libertadores, mas é provável que sejam abertas outras três, com os campeões da própria Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.