América e Guarani medirão forças neste sábado (3), às 11h, no Independência, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Superesportes traz as prováveis escalações dos times para o jogo.

A partida será transmitida pelos canais SporTV e Premiere.

O América tem um desfalque confirmado para este sábado. O atacante Rodolfo teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e fica sob os cuidados do departamento médico.

Por outro lado, o time alviverde contará com três retornos. São eles: os laterais João Paulo e Daniel Borges e o atacante Felipe Augusto. O trio se recuperou de lesões e estão aptos para o jogo contra o Guarani.