Um americano foi preso suspeito de molestar uma menina brasileira de 10 anos em um parque aquático nos Estados Unidos, segundo o canal TV WFLA, afiliada da rede americana NBC. Um rapaz de 26 anos teria tocado as partes íntimas da garota no Volcano Bay, parque temático de Orlando.

A menina, que está em visita aos Estados Unidos, teria dito à polícia que estava boiando em uma das piscinas quando se aproximou de um grupo de jovens. Segundo o jornal, a garota brasileira relatou que Booth se separou propositalmente do grupo para se aproximar dela e teria tocado em suas partes íntimas.

De acordo com a TV WFLA, a garota teria contado a uma tia, que acionou um salva-vidas e seguranças do local. Eles vigiaram o suspeito até a chegada da polícia. Booth, que é natural da Carolina do Sul, foi preso saindo de uma das atrações do parque e levado direto para a prisão.