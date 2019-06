O americano Charles Jackson Jr., 66 anos, acaba de ficar multimilionário. Na terça-feira (4), ele foi buscar o prêmio de US$ 44,6 milhões (cerca de R$1,33 bilhão) que ganhou na loteria Powerball. E há um detalhe: ele apostou os números com base em um biscoito da sorte que recebeu da neta.

Charles, que é varejista aposentado na Carolina do Norte, escolheu receber o pagamento do prêmio de uma vez só, e vai levar para casa US$ 223 milhões (cerca de R$860 milhões).

Ele afirmou, segundo a agência de notícias Associated Press, que vai doar parte do dinheiro para instituições de caridade e dar US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,85 milhões) ao irmão, para cumprir um acordo que fizeram.

Primeiro, Charles achou que tinha ganhado “apenas” US$ 50 mil (cerca de R$192,8 mil). Estava indo buscar o prêmio e já tinha até contado à esposa, segundo o portal de notícias local “WRAL”.