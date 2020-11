Os amigos da quadra do Quinzinho estão promovendo um campeonato interno de futebol.

Estão participando seis equipes. São elas: Oficina do Pelé, Bar do Edgar, Casa do Fazendeiro, Nego Teas Bar, Casa de Carne Alvorada, e Bar do Gaguinho.

A primeira partida ocorreu no dia 22 deste mês. A equipe Casa de Carnes Alvorada venceu a Oficina do Pelé por 4×1. Niltinho marcou três gols e Marcelo um. Serginho marcou para a Oficina do Pelé.

No segundo jogo, Bar do Gaguinho goleou a Casa do Fazendeiro por 8×2. Dudu marcou 4 gols, Ronilson (2), Guilherme (1) e Júlio (contra). Carioca e Júlio marcaram para a Casa do Fazendeiro.