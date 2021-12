O grupo ‘Amigos do Bem’ surgiu a partir da iniciativa dos amigos Cris Rabelo e Renan Marcelo e reúne também diversos amigos que são empenhados na realização de ações visando ajudar os mais vulneráveis.

De acordo com informações do Jornal Tribuna, a primeira ação do grupo ocorreu em dois de abril de 2020 e contou com 6 carros de som que passaram pelas ruas da cidade arrecadando alimentos. A campanha foi um sucesso e tomou grandes proporções. Com a solidariedade da população, o grupo conseguiu montar mais de 120 cestas básicas e ainda sobraram alimentos que foram repassados à Missão Marta e Maria.

Para a campanha deste Natal, o grupo passará pelas ruas de Formiga no dia 12 de dezembro, domingo, com o objetivo de arrecadar alimentos, brinquedos e roupas. Desta vez, a campanha será em parceria com entidades como a Missão Marta e Maria, o Rotaract e o Centro Espírita Amigos de Jesus.

Os carros circularão pelas ruas da cidade a partir das 09:30 horas do domingo.