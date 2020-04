Num gesto de nobreza, vários integrantes de grupos de futebol em Arcos – conhecidos como ‘peladeiros’ – definiram como meta, de forma voluntária, traçar uma estratégia para ajudar famílias menos favorecidas da cidade que, por causa do isolamento social, podem estar passando necessidades em casa, como a falta de comida e de produtos de higiene pessoal.

Aécio Rezende e Jailson Queiroz assumiram a responsabilidade de fazer cotações de preços em diversos locais, priorizando sempre os estabelecimentos comerciais de Arcos, com o propósito de aquisição dos produtos. A atitude foi viabilizada por causa das doações financeiras dos futebolistas – cerca de 300 pessoas, de variados grupos.

De acordo com Aécio, a ideia de conclamar os amigos a ajudar surgiu no domingo (29). “Eu assisti um vídeo do ex-jogador Rivaldo, pentacampeão mundial de futebol, no qual ele doava cestas básicas e pedia aos colegas de profissão para fazer o mesmo. Daí surgiu a ideia, que foi lançada nos grupos ao meio-dia de domingo; pouco tempo depois, já tínhamos 30 cestas doadas”, contou.

Até o momento, foram arrecadadas 70 cestas básicas, que estão sendo armazenadas no quartel da Polícia Militar.