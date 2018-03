A associação Mão Amiga recebeu uma doação de mais de 90 pacotes de fraldas geriátricas no início deste mês.

A iniciativa de realizar a doação é do grupo “Amor com Propósito”, coordenado por Daniela Bottrel, que tem acompanhado de perto o trabalho da Mão Amiga e mobilizou os integrantes do grupo a arrecadarem as fraldas para ajudar em uma das principais demandas da entidade.

“O Amor com Propósito é um grupo que utiliza o WhatsApp para ajudar o próximo. Cerca de 29 pessoas integram o grupo e mobilizam entre si uma ajuda a quem realmente precisa. E a Mão Amiga é uma entidade que depende da ajuda da comunidade, por isso voltamos nossos esforços para ajudar, pois estou conhecendo de perto um pouco de suas necessidades”, comentou Daniela Bottrel.