A escolinha de futebol da Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (Amores) realizará neste sábado (17) a confraternização de Natal para os atletas. O encontro ocorrerá no CSU, ao lado do antigo Caps, às 8h30.

O evento contará com jogos de futebol, recreação, show com DJ, brindes, pipoca, algodão doce, cachorro quente, refrigerante e ainda a presença do Papai Noel.

Segundo o coordenador do projeto, Sandrinho da Looping, 2016 foi um ano muito gratificante para a escolinha, pois em meio a tantas dificuldades, a equipe cresceu e ainda obteve êxitos contra equipes tradicionais de futebol de Formiga e do Estado.