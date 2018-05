Um torneio de futebol movimentou a manhã de sábado (12), no campo do Centro Social Urbano (CSU) do bairro Engenho de Serra.

A competição organizada pela Amores contou com jogos nas categorias sub-11, sub-15 e sub-17. Nas categorias sub-11 e sub-15, a equipe Amores se sagrou campeã e na categoria sub-17 a equipe Real Rosário foi a vencedora.

“Foi um torneio bastante proveitoso dentro e fora de campo, pois nosso objetivo será sempre estimular o esporte como um universo de encontro, de disseminação de bons valores, não só entre os atletas como entre os familiares que torcem do lado de fora”, disse Sandrinho da Looping, idealizador do evento esportivo.