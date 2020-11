“Bücherverbrennung” é a palavra alemã para queima de livros, mas ao contrário da pronúncia difícil, é bem fácil entender porque o regime nazista destruiu um sem-fim de obras literárias por toda Alemanha. Hitler queria “purificar” a raça ariana e tudo que fosse contrário às suas ideias ditatoriais era considerado nocivo e, portanto, digno de ser destruído.

E qual é o perigo de um livro? Segundo Antônio G. Iturbe, em sua obra primorosa “A Bibliotecária de Auschwitz”, é o efeito que eles causam: “Livros são muito perigosos, eles fazem pensar.” O mesmo se aplica a qualquer meio que leve as pessoas a raciocinar, pois é muito mais difícil subjugar e iludir uma população que pensa. A estratégia “pão e circo” não funciona em uma nação de pessoas esclarecidas.

Com o advento da imprensa, no século VX, por meio da invenção da máquina tipográfica de Gutenberg, houve uma verdadeira revolução no campo das ideias. A difusão da escrita alastrou-se com muito mais rapidez por todo o mundo, fazendo com que um número imensamente maior de pessoas tivesse acesso à instrução, antes limitada a um pequeno grupo de pessoas endinheiradas.

Mais tarde vieram outros meios, como o rádio, a televisão e a internet, ampliando ainda mais o acesso à informação. Diante de tanta facilidade, principalmente com os dispositivos móveis que literalmente carregamos na palma da mão, deveríamos estar testemunhando um aumento nos níveis de inteligência, mas não é isso o que está acontecendo.



Segundo o neurocientista francês Michel Desmurget, pela primeira vez na história, filhos têm QI inferior ao de seus pais. Essa foi a constatação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde da França, dirigida por Desmurget, e que resultou no livro “A Fábrica de Cretinos Digitais”.