O senador Antonio Anastasia (PSDB) é o primeiro colocado na disputa pela única vaga no Senado que será aberta nas eleições de 2022 em Minas Gerais. Ele lidera no cenário estimulado da quarta rodada da pesquisa Datatempo, quando uma lista prévia dos candidatos é apresentada ao público.

Porém, na pesquisa espontânea, quando o entrevistado deve responder sem qualquer estímulo em quem vai votar, aproximadamente quatro em cada cinco mineiros (82,2%) ainda não sabem responder quem vão escolher, um sinal de que a disputa ainda está aberta.

“De maneira geral, o voto para cargos legislativos é definido a pouco tempo da eleição, pois exige do eleitor um conhecimento maior. Neste momento, o resultado na espontânea é o mais próximo da realidade. A maioria ainda não definiu o voto ou ainda não sabe bem quais são as opções disponíveis”, explica a coordenadora do instituto Datatempo, Audrey Dias.

Na pesquisa espontânea, que indica uma maior consolidação dos votos, nenhum candidato ultrapassou 1%. Anastasia foi citado por 0,8% dos entrevistados, seguido dos senadores Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, ambos do PSD e com 0,6%.