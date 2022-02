Com promessa de “moderação” e “equilíbrio”, Antonio Anastasia tomou posse nesta quinta-feira (3) como novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Anastasia deixa o cargo de senador para substituir Raimundo Carreiro, que assumirá a embaixada brasileira em Portugal.

A restrita cerimônia de posse nesta quinta-feira no TCU, em Brasília, contou com a presença de diversos agentes políticos além do colegiado, como Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte.

Em discurso de 17 minutos, Anastasia disse que vai atuar da mesma forma que o fez ao longo de sua carreira na política. Anastasia foi governador de Minas entre 2010 e 2014 e senador de 2015 até 2022.

“Moderação, equilíbrio, ao lado da cordialidade, do bom senso, da serenidade e da razoabilidade. De fato, essas molduras sempre parametraram a minha atuação no serviço público, e assim também pretendo servir este tribunal”, afirmou Anastasia.

“Essa atuação será como sempre foi minha vida, com absoluto respeito aos nossos colegas, aos meus pares ministros. De muito respeito, igualmente, pelos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. De reconhecimento da altíssima qualificação, presidente Ana Arraes, que temos no corpo técnico deste tribunal, reconhecido em todo Brasil pela qualidade, pela excelência e pela qualificação de seus membros”, também pontuou o agora ministro do TCU.