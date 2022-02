O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, enviou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência no comando do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em dezembro, Bolsonaro admitiu ter demitido um funcionário do Iphan após uma paralisação nas obras de uma loja da Havan, cujo dono, o empresário Luciano Hang, é apoiador do governo. Na ocasião, a obra foi interrompida após ter sido encontrado um artefato arqueológico nas escavações.

“Há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, tava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o Iphan e interditou a obra. […] Quê que é Iphan, com PH? Explicaram pra mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do Iphan, botei outro cara lá”, disse o presidente em 15 de dezembro.

No total, são três representações contra Jair Bolsonaro no STF assinadas pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); pela deputada Tábata Amaral (PSB-SP) e pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE); e pela deputada Natália Bonavides (PT-RN).