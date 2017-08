Da Redação

A atleta de Formiga, Andréia Lima, ficou com a segunda colocação na 10ª Corrida do Trabalhador Sesi/Findes. O evento foi realizado em Vila Velha/ES, no domingo (6).

Os percursos foram de 5 km e 10 km. Andréia participou do percurso de 10 km.

“Foi um prazer muito grande participar de uma prova bem organizada e estruturada como essa, parabéns aos organizadores. Agradeço a torcida de todos e ao apoio da equipe do Cruzeiro Esporte Clube”.

A corrida contou com aproximadamente 1500 participantes.