A atleta Andréia Lima representou, mais uma vez, a cidade de Formiga em uma prova de atletismo.

Ela marcou presença na 6ª Corrida da Associação Atlética em São José do Rio Pardo/SP, no domingo (18) e conquistou a segunda colocação.

A corrida contou com a participação de aproximadamente 500 atletas de nível internacional, inclusive com a presença de um queniano e uma colombiana.

Andréia perdeu para a colombiana, Laura Gerar Cusária. O percurso foi de 5km. Andréia realizou a prova em 17 minutos e 48 segundos e a campeã em 17 minutos e 35 segundos.

“Estou muito feliz com meus resultados, pois vejo que o investimento que fiz há um mês, indo treinar na altitude em Campos do Jordão/SP está rendendo resultados satisfatórios. Gostaria de agradecer também ao técnico de atletismo da equipe do Cruzeiro, Alexandre Minardi pelo apoio, e aos meus amigos que sempre estão ao meu lado”, disse Andréia.