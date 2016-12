A atleta de Formiga Andréia Lima não para. Ela participou no domingo (11) da corrida denominada “Circuito do Fogo” e conquistou a segunda colocação geral.

O evento foi realizado na nova praça da Pampulha, em Belo Horizonte e contou com cerca de 3 mil atletas.

Andréia fez o percurso de 8 km em 29 minutos.

Agora, ela está se preparando com muitos treinos para participar de outra competição na cidade de São José do Rio Pardo/SP, no próximo domingo (18) e espera alcançar um bom resultado.