A corrida contou com um trajeto de 5 km e foi disputada por cerca de 200 competidores. De acordo com Andréia, para ela, a competição serviu como um preparatório para Meia Maratona Estrada Real que será realizada no próximo domingo (16).

Meia Maratona de Ouro Branco

A IV Meia Maratona Estrada Real será realizada em Ouro Branco no domingo (16) e contará com três percursos: 21 km, 10 km e 5 km.

O evento ocorre no Parque Estadual Serra de Ouro Branco.