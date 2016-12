Da Redação

A atleta de Formiga, Andréia Lima conquistou o lugar mais alto do pódio na 6ª Corrida da Vale, realizada em Vitória/ES.

O evento ocorreu nesse domingo (4) e reuniu cerca de 3 mil atletas.

Andréia representou a equipe Cruzeiro Esporte Clube. “Nunca deixei me abater pelas dificuldades. Hoje estou um pouco mais próxima dos meus objetivos. Agradeço a Deus por mais essa conquista e aos meus amigos que estão sempre do meu lado me incentivando e motivando”, disse.