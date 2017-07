Da Redação

A formiguense Andréia Lima conquistou, no domingo (16), o segundo lugar da 4ª Meia Maratona de Ouro Branco.

A corredora que compete pela equipe de atletismo do Cruzeiro participou da prova de 21 km e fez a marca de 1 hora e 25 minutos.

Com largada às 8h, o evento ocorreu no Parque Estadual Serra de Ouro Branco. A prova contou com três categorias, 21 km, 10 km e 5 km e, segundo Andréia foi disputada por cerca de mil participantes.

A premiação para os três primeiros colocados na prova de 21 km foi de R$1 mil, R$750 e R$500 respectivamente e R$500, R$350 e R$200 na categoria de 10 km. Já os vencedores da prova de 5 km foram premiados com troféus e brindes.

Para Andréia a conquista foi um sinônimo de superação. “Foi um dos percursos mais difíceis que participei. Liderei a prova até o km 18,5, quando perdi a colocação devido a fortes dores nas costas e pernas. Apesar de tudo me mantive firme até o final”, disse.